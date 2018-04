Belenenses, Bakic non riesce a segnare per Astori e piange

Marko Bakic per un anno era stato compagno di squadra di Davide Astori nella Fiorentina, era la stagione 2015-16: un periodo sufficientemente lungo per lasciare un segno nella memoria del centrocampista montenegrino, oggi al Belenenses. Bakic, nella partita contro il Vitoria Guimaraes, è rimasto in campo per 70 minuti senza riuscire a segnare: al momento del cambio è scoppiato in lacrime. Il 24enne voleva dedicare una rete ad Astori e non è riuscito a contenere la tristezza rientrando in panchina.

Bakić emotivno doživeo smrt prijatelja Davidea Astorija pic.twitter.com/vSQK9xXBkJ — Drustvene mreze (@drustvenidrug) 5 marzo 2018