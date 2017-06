Bayern, Xabi Alonso annuncia il proprio addio al calcio

Lived it. Loved it.



Farewell beautiful game. pic.twitter.com/1aSN7GGNzZ — Xabi Alonso (@XabiAlonso) 9 marzo 2017

Poche, semplici parole per sintetizzare 18 anni di carriera: "Ti ho vissuto, ti ho amato. Addio gioco stupendo". Questo il modo scelto da Xabi Alonso per annunciare al mondo il proprio addio al calcio, il centrocampista spagnolo del Bayern Monaco, 35 anni, lascerà a fine stagione.

Giocatore di classe cristallina, il palmares di Xabi Alonso è semplicemente stellare. Una carriera passata tra Spagna, con le maglie di Real Sociedad e Real Madrid (14 presenze anche con l'Eibar), Inghilterra (Liverpool) e Germania (Bayern Monaco), a livello di club ha vinto tutto: 1 Coppa d'Inghilterra, 1 Community Shield, 2 Coppe di Spagna, 1 Liga, 1 Supercoppa Spagnola, 2 volte la Bundesliga, 1 Coppa di Germania e 1 Supercoppa tedesca. Oltre a 2 Champions League e a 2 Supercoppe europee.

Capitolo a parte merita la sua esperienza con la nazionale spagnola: Xabi Alonso fa parte di quella generazione di fenomeni che dal 2008 al 2012 ha trionfato due volte agli Europei e ha alzato in Sudafrica la Coppa del mondo. In tutto fanno 17 trofei in carriera, l'obiettivo dello spagnolo è che il 3 giugno (giorno della finale di Champions a Cardiff) diventino 20 festeggiando il triplete con la squadra di Ancelotti (che ha provato senza successo a convincerlo a giocare un altro anno).