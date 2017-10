Bayern, Vidal coinvolto in una rissa: "Rotti bicchieri e bottiglie"

La vita notturna di Arturo Vidal finisce ancora nel mirino dei quotidiani tedeschi. Il centrocampista cileno del Bayern, secondo quanto racconta la Bild, sarebbe stato coinvolto, forse non direttamente, in una rissa scoppiata in un locale nella notte tra il 16 e il 17 settembre, in piena Oktoberfest.



Vidal era in compagnia di amici e del fratello Sandrino: secondo il racconto dei testimoni sentiti dalla Bild era un po' brillo quando si è alzato in piedi sopra un tavolo, disturbando altri clienti del locale. A quel punto si è avvicinata a lui la security e da lì in poi la situazione è degenerata. Gli amici del giocatore si sono innervositi: sono volati bicchieri ed è stata spaccata una bottiglia di vodka da 3 litri. "Ma sono stati altri clienti che con Arturo non avevano nulla a cha fare", ha spiegato il proprietario del locale Oliver Reif. La smentita non ha impedito alla Bild di pubblicare l'articolo e diffondere l'ennesima notizia che mette in cattiva luce l'ex juventino.