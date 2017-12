Bayern, Starke titolare. E dire che si era ritirato...

"Es ist verrückt". È una follia. Tom Starke racconta così, con una sola parola, la sua incredibile storia. Quella di un uomo che al mattino si allena con i campioni del Bayern Monaco, da Lewandowski a Vidal, e il pomeriggio dà una mano con i ragazzini delle giovanili: proprio così, del resto lui la carriera da preparatore l'aveva già cominciata, poi in estate Carlo Ancelotti, viste le condizioni di Neuer, gli ha chiesto se se la sentisse di essere tesserato e lui non si è tirato indietro.



La storia, appunta, comincia così e finisce, almeno per ora, con Tom Starke che a 36 anni e dopo aver già annunciato l'addio al calcio giocato, difende i pali del Bayern in una gara di Bundesliga. Si affrontano la prima contro l'ultima e il compito può sembrare facile, invece il Colonia subisce gol solo nel secondo tempo e l'1-0 resiste fino alla fine. Così ci vogliono le mani di Starke per bloccare il tiro di Klünter nel finale: "Faceva freddo - racconta Starke - e fino a quel momento non ho avuto molto da fare. Non è stato facile, per fortuna ho bloccato il pallone".



Starke ha giocato al posto di Ulreich, la riserva di Neuer che si è fatta male prima della gara col Colonia, e volendo anche di Früchtl, anche lui indisponibile. Con lo Stoccarda Ulreich dovrebbe tornare: "Sarà una scelta difficile per l'allenatore", scherza Starke. Ma forse non più di tanto: "Io mi diverto ancora a giocare". Del resto ha solo 36 anni.