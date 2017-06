Bayern, senti l'agente di Lewandowski: "E' deluso da Ancelotti"

Scatta l'allarme in casa Bayern Monaco dopo le parole dell'agente di Lewandowski. Maik Barthel al magazine Kicker ha svelato tutta l'amarezza del suo assistito: "Robert mi ha detto che non ha ricevuto l'appoggio necessario e che l'allenatore (Ancelotti, ndr) non lo ha aiutato per l'ultima partita, quella che lo avrebbe potuto far diventare capocannoniere. È deluso, non lo avevo mai visto così. Si aspettava il sostegno del tecnico e della squadra". In sostanza Ancelotti avrebbe dovuto sollecitare i suoi giocatori a fare andare in gol a tutti costi Lewandowski



Per la cronaca l'attaccante polacco nella classifica marcatori si è piazzato secondo alle spalle di Aubameyang, che lo ha distanziato di un solo gol (31 a 30) e il match a cui fa riferimento Barthel è quello vinta 4-1 contro il Friburgo all'Allianz Arena (reti di Robben, Vidal, Kimmich e Ribery). Presto per dire se il mal di pancia si tramuterà in addio ma intanto negli scorsi giorni Lewandowski è stato inserito da As nella rosa dei possibili sostituti di Cristiano Ronaldo.