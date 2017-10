Bayern, ritorno al futuro: ufficiale, torna Heynckes

Ritorno al futuro per il Bayern Monaco del dopo Ancelotti. Con un comunicato ufficiale il club bavarese ha annunciato il nome del nuovo allenatore, che sarà Jupp Heynckes fino al termine della stagione. Per il tecnico 72enne si tratta della quarta esperienza della carriera in Baviera dopo quella tra il 1987 e il 1991, quella del 2009 e quella tra il 2011 e il 2013, chiusa con un fantastico Triplete prima di lasciare il posto a Guardiola.

Niente Tuchel o Luis Enrique quindi, l'ad Rummenigge e il presidente Hoeness hanno preferito puntare sull'usato sicuro, su una persona che conosce molto bene l'ambiente e i giocatori, assecondando forse in questo anche le richieste dei senatori, decisivi per l'allontanamento di Ancelotti. La prova della gioia dei cosidetti senatori è stata testimoniata anche dalla moglie di Ribery, che ha pubblicato una story su Instagram postando la foto di un articolo in cui si parlava del ritorno di Jupp Heynckes aggiungendo come didascalia “#JuppJuppJupp”.