Bayern, ritorno al futuro: "Heynckes per il dopo Ancelotti"

Ritorno al futuro al Bayern Monaco per il dopo Ancelotti. Secondo quanto riferisce la Bild al posto del tecnico italiano, esonerato in seguito al ko di Champions contro il Psg, dovrebbe arrivare fino al termine della stagione Jupp Heynckes. Il 72enne ha guidato più volte i bavaresi (si tratterebbe della quarta esperienza) e aveva lasciato da trionfatore avendo conquistato nella stagione 2012/13 Bundesliga, Champions League, Supercoppa tedesca e Coppa di Germania, Bundesliga e Champions League, prima dell'ingaggio di Guardiola.



Sarebbero quindi allontanate le voci riguardanti Tuchel o Luis Enrique: l'ad Rummenigge e il presidente Hoeness preferirebbero puntare sull'usato sicuro, su una persona che conosce bene l'ambiente, assecondando forse in questo anche le richieste dei senatori, decisivi per l'allontanamento di Ancelotti.