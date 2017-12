Bayern, Renato Sanches flop allo Swansea: forse torna a casa

Renato Sanches sembrava a un passo dal Milan quest'estate, quando anche Carlo Ancelotti lo spingeva ad accettare l'offerta dei rossoneri. Alla fine è saltato tutto, anche perché Mirabelli non voleva chiudere un'operazione con un prestito secco, e a giudicare quanto sta accadendo adesso al giocatore e al club italiano, risultata difficile provare a indovinare come sarebbe andata a entrambi in caso contrario.



Il Milan non se la passa benissimo, e questo dalle nostre parti è noto, ma Sanches, se possibile, è messo anche peggio. Perché alla fine di quest'estate il Bayern lo ha ceduto in prestito allo Swansea per consentirgli di giocare e di preparare meglio il Mondiale, ma il portoghese costato 40 milioni due estati fa non si è mai ambientato in Premier League e ora potrebbe tornare a casa. Cioè, al Bayern.



Nelle ultime due partite (1-0 al Wba, 0-4 col Manchester City) Sanches non è stato neppure convocato: in tutto ha collezionato 9 presenze, 7 da titolare, tre da trequartista, che non è il suo ruolo. Zero gol, zero assist, una ammonizione. Un flop totale. Heynckes ha ammesso che Salihamidzic ha telefonato al calciatore, ma che non si è parlato dal suo ritorno. Lo Swansea, però, intende scaricarlo e avendo già giocato la Supercoppa di Germania, che è una partita ufficiale, Sanches non può giocare in altre squadre in questa stagione. Ha 20 anni, rischia di averne buttato via uno.