Bayern Monaco, Neuer: "Potrei rischiare la carriera"

Manuel Neuer fa il punto sulle sue condizioni fisiche dopo l'operazione al piede sinistro (frattura del metatarso) dello scorso settembre, il portiere del Bayern Monaco sarebbe dovuto tornare in campo a gennaio ma è ancora alle prese con la riabilitazione: "Se va tutto bene tornerò ad allenarmi tra una settimana e per me sarebbe importante perché starei finalmente all'aria aperta".



Neuer, al canale ufficiale del Bayern Monaco, confida le sue paure: "Adesso è molto importante che al piede non accada più nulla, perché altrimenti potrebbe essere a rischio la mia carriera. Serve massima attenzione".



Gli obiettivi sono la finale di Champions League, se i bavaresi ci arriveranno, e il Mondiale, visto che Loew tiene le porte aperte: "Un portiere non ha bisogno di tante partite nelle gambe come un giocatore di movimento. Sono molto ottimista, penso che ci sarà".