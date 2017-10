Bayern Monaco, Muller: "Ora torneremo ad allenarci bene"

"Ora torneremo a fare buoni allenamenti. Heynckes può darci nuovi impulsi, specie per quel che riguarda passione e impegno. Indipendentemente dall’allenatore però adesso siamo chiamati a reagire come squadra". Thomas Muller, dopo la vittoria della Germania sull'Azerbaigian, lancia un attacco diretto a Carlo Ancelotti, ex tecnico del Bayern Monaco.



Nei giorni scorsi erano emersi, in seguito all'esonero dell'allenatore italiano, tutti i malumori dei giocatori per le sessioni di lavoro troppo blande e poco intense. Secondo un'indiscrezione di Kicker Robben era andato dal presidente Hoeness per fargli notare che "si allena meglio la squadra di ragazzini in cui gioca mio figlio". Inoltre alcuni giocatori all'insaputa di Ancelotti avrebbero organizzato sedute in proprio per aumentare i carichi. Al di là delle smentite l'aria si era fatta davvero pesante e le parole, ingenerose, di Muller non fanno che confermarlo.