Bayern Monaco, Lahm si ritirerà a fine stagione

Ventitré strofei in sedici anni di carriera, 33 anni e una decisione inaspettata: Philippe Lahm a fine anno lascerà il calcio. Lo ha annunciato lo stesso capitano del Bayern Monaco dopo la partita di Coppa di Germania vinta contro il Wolfsburg: "E' il momento giusto per ritirarmi ma non ancora per diventare direttore sportivo". I bavaresi, infatti, avevano offerto a Lahm l'incarico dirigenziale per diventare il successore di Sammer ma il terzino preferirsce prendersi un anno sabbatico prima di rientrare nel mondo del calcio.



Ma la decisione nasconde un piccolo giallo, infatti il Bayern Monaco si è detto sorpreso in un comunicato tramite Rummenigge: "Nei mesi scorsi abbiamo parlato con lui per far sì che entrasse nel club. All'improvviso ci ha detto di voler rescindere il contratto a fine stagione, credevamo di poter ufficializzare la sua scelta congiuntamente".



Nel palmares di Lahm con il Bayern Monaco (con il quale ha messo insieme oltre 500 presenze e zero espulsioni) 8 Bundesliga, 7 coppe di Germania, una coppa di Lega Tedesca, 3 Supercoppe di Germania, una Champions League, una Supercoppa Uefa, un Mondiale per Club e il Mondiale del 2014 con la nazionale tedesca, dove vanta 113 presenze (quarto di sempre).