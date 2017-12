Bayern Monaco, Heynckes punge Ancelotti: "Non ha voluto un'altra punta di livello"

Ancelotti ancora una volta nel mirino del Bayern Monaco. Nonostante il successo per 3-1 contro l'Hannover (e il +6 in classifica sul Lipsia) l'ex tecnico è stato nuovamente bersaglio della squadra tedesca. Nel post-partita Jupp Heynckes ha infatti implicitamente tirato in ballo il collega rispondendo a una domanda della Süddeutsche Zeitung in merito all'assenza di un'alternativa in rosa a Lewandowski e all'eventuale errore nella costruzione del gruppo: "Sì, ma a causa degli allenatori che non lo hanno voluto. La dovete vedere così: non volevano espressamente un secondo attaccante di livello. Che cosa doveva fare la società?”.



Sulla sessione di mercato del prossimo gennaio il 72enne ha poi aggiunto: "In inverno non è facile trovare giocatori adeguati, che possano anche darti una mano per un paio di anni. Per questo motivo la mia opinione è: devi pianificare bene le cose in estate”.