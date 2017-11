Bayern Monaco, Boateng va all'attacco di Ancelotti: "A Parigi ci ha sconvolto"

A distanza di quasi un mese e mezzo dal suo esonero, Ancelotti finisce nel mirino di Jerome Boateng. Il difensore, parlando alla Süddeutschen Zeitung, ha reso noto un retroscena relativo all'ultima partita dell'allenatore di Reeggiolo sulla panchina del Bayern, quella persa 3-0 contro il Psg al Parco dei Principi: "Prima della gara è stato tutto molto strano: eravamo in sala riunioni e a un’ora e mezza dalla partita è stato detto a cinque di noi che non avremmo giocato. Senza ricevere alcuna spiegazione. Noi giocatori coinvolti eravamo sconvolti".



Il 29enne si sofferma poi sulle sessioni di lavoro con l'allenatore italiano: "Con Ancelotti ci allenavamo in maniera diversa rispetto a prima. Un calciatore sa se è al 100% e con lui non lo ero. Ora con Heynckes mi sento di nuovo a mio agio a Monaco. Recentemente mi sono fatto male abbastanza spesso. Un periodo buio, perché per anni non ho avuto nulla e poi tutto insieme all'improvviso. Se però si fa male anche Muller, che di muscoli non ne ha, bisogna riflettere...".