Bayern Monaco, Ancelotti esonerato

Clamoroso in Germania, Carlo Ancelotti non è più l'allenatore del Bayern Monaco. Il tecnico italiano è stato esonerato dopo una riunione tenutasi intorno all'ora di pranzo tra il presidente Rummenigge (che ieri dopo il ko col Psg aveva attaccato il tecnico dichiarando "Quello visto in campo a Parigi non è il vero Bayern"), Hoeness e lo stesso Ancelotti, che ormai aveva rotto praticamente con tutto lo spogliatoio.



"Le prestazioni della nostra squadra sin dall'inizio non sono state all'altezza delle aspettative che avevamo riposto in lui. La partita di Parigi ha dimostrato che dovevamo prendere delle decisioni. Mi dispiace per Carlo, che rimarrà sempre mio amico - aggiunge Rummenigge - ma abbiamo dovuto decidere per il bene del Bayern". Hoeness ha invece spiegato così: "Aveva contro cinque giocatori, il nemico nel tuo letto è il più pericoloso".



Col tweet dei bavaresi si conlclude quindi un'avventura durata poco più di una stagione in cui Carletto ha vinto "solo" un campionato e due supercoppe di Germania, senza riuscire a riportare a Monaco la Champions League. Per il sostituto del tecnico italiano la soluzione nell'immediato sarà l'assistente Willy Sagnol, che andrà in panchina domenica contro l'Hertha Berlino, ma come rimpiazzo per il resto della stagione è bollente il nome di Thomas Tuchel, ex tecnico del Borussia Dortmund che Rummenigge non ha mai fatto mistero di apprezzare parecchio.



Quale futuro invece per Carletto? I tifosi milanisti sognano un clamoroso ritorno, ma in caso Ventura dovesse fallire anche la Nazionale sarebbe un'ipotesi.

IL SALUTO SU INSTAGRAM: "UN GRANDE ONORE"