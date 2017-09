Bayern, Matthaus: "Ancelotti, o fai qualcosa o sarà il caos"

Sembra strano a dirlo. E a guardarlo. Ma per Carletto Ancelotti, in Germania, non c'è pace. Appena placate le voci di una sua possibile avventura in Cina, se ne sviluppano all'istante altre. Nel mirino della stampa (e non solo) c'è sempre lui, e a nulla vale il 3-0 rifilato in champions all'Anderlecht. Anzi: "È da tanto che al Bayern non c’era così tanta inquietudine - ha detto l'ex interista Lothar Matthaus, che del Bayern è stato una bandiera - La partita con l’Anderlecht non è stata dominata come può far pensare il risultato. Al Bayern non può succedere di soffrire in 11 contro 10".



Espn ipotizza addirittura un divorzio anticipato tra Ancelotti e il Bayern Monaco: colpa della sceneggiata di Ribery dopo l'ultima sostituzione e del mal di pancia di Müller, passato da leader a giocatore poco considerato. Così pare che buona parte dello spogliatoio segua a ruota gli umori funesti delle due stelle e che il gruppo celi in realtà una polveriera. "Quello di Ribery è un gesto molto indisciplinato, e non è la prima volta che gli capita. Ancelotti deve intervenire più di quanto abbia fatto in questo primo anno, altrimenti sarà caos più totale. Non so se è pronto a farlo. Non so nemmeno se internamente stia già facendo qualcosa a riguardo. Deve parlare con i suoi giocatori, renderli più disciplinati, andare contro qualsiasi cosa possa mettere in pericolo il successo. In casi di emergenza bisogna mandare i giocatori in tribuna...".



Insomma, ecco profilarsi all'orizzonte un bivio . O Carletto vince la Champions, oppure le strade tra lui e il Bayern potrebbero separarsi, a fine stagione, con un anno di anticipo. Dovesse mai succedere, la fila per avere Carletto sarebbe di certo molto, ma molto lunga, con tanti cari saluti a tutti. Auf Wiedersehen!