Bayern, l'agente di Lewandowski: "Il Dortmund voleva farlo fuori"

Un problema a una spalla rischia di tenere fuori Robert Lewandowski dalla gara d'andata dei quarti di finale tra Bayern e Real Madrid. Ancelotti nella conferenza stampa della vigilia ha chiarito: "Giocherà solo se non avrà dolore alla spalla. Oggi si è allenato 20 minuti, vedremo domani. Ma se non ci sarà la nostra strategia non cambia". Intanto in Germania è scoppiata la polemica per le frasi di Maik Barthel, procuratore dell'attaccante. "Si è avuta la sensazione che il Dortmund cercasse di farlo fuori con ogni mezzo", ha detto alla Bild, riferendosi ai falli subiti dal giocatore durante la sfida di sabato vinta 4-1 dai bavaresi.



"Bürki e Bartra sapevano chiaramente di potergli far male e vengono puniti solo col giallo", ha twittato l'agente, che ha poi rimosso il post. Il portiere ha commesso fallo da rigore su Lewandowski causandogli il problema alla spalla che potrebbe costringerlo a saltare la gara di Champions; il difensore l'ha colpito al volto. "Mi ha visto arrivare, è un brutto fallo, da rosso diretto. Non so perché sia stato solo ammonito. Se mi avesse colpito un po’ più forte avrei dovuto indossare la maschera per le prossime settimane", si è arrabbiato il giocatore a fine gara. Zorc, d.s. del Dortmund, ha risposto così al procuratore di Lewandowski. "È un'idiozia totale. Quello di Bürki è un fallo, è evidente, ma abbiamo cercato di limitare Lewandowski in maniera onesta".





ANCELOTTI: "CONTRO IL REAL PARTITA SPECIALE PER ME"

"Sarà una sfida speciale per me perché provo molto affetto per il Real, i giocatori e i tecnici. Una partita speciale e anche molto bella" amette Ancelotti in vista della partita contro i Blancos. Il tecnico italiano ha espresso poi massimo rispetto per Zinedine Zidane - ricordando i trascorsi alla Juve, quando lo allenava, e al Real, quando lo aveva come vice "mi ha sempre molto aiutato - e per la sua squadra "che ti può mettere in difficoltà in qualsiasi momento" ma ha sottolineato che quel che gli importa è che "il Bayern giochi bene e vinca la partita, anche se quella di domani - ha chiarito - non sarà decisiva come il ritorno a Madrid. Stiamo pianificando la gara per andare lì con una certa tranquillità". Una battuta alla domanda se preferirebbe veder un Real schierato con la Bbc o meno: "Direi di no. Preferirei che Cristiano stesse in panchina, Benzema in tribuna e che Bale si vedesse la partita da casa".