Bayern, Kovac: "Lewandowski resta: gliel'ho detto ed era felice"

Il caso Robert Lewandowski è definitivamente chiuso. L'attaccante polacco resterà al Bayern Monaco e a quanto pare non lo farà particolarmente controvoglia: il suo sogno era indossare la maglia del Real Madrid, magari lo realizzerà in futuro, ma al momento giocherà ancora in Bundesliga, dove sarà ancora il trascinatore dei campioni di Germania.



"È vero che io e Robert abbiamo parlato la scorsa settimana - ha detto il tecnico Kovac alla 'Sport Bild' - Lui sa cosa penso di lui, tutti qui conosciamo le sue qualità e nel suo ruolo è fra i migliori tre al mondo. Gli ho detto tutto questo e che non lo avremmo lasciato partire, lui lo ha accettato ed era molto felice". Il nuovo allenatore è stato determinante per la permanenza del centravanti.