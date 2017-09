Bayern, Hoeness va all'attacco: "Douglas Costa è un mercenario"

Hoeness all'attacco. Il presidente del Bayern Monaco, in un'intervista al Frankenpost, non ha usato giri di parole nei confronti di Douglas Costa, trasferitosi alla Juventus in questa sessione di mercato: "Non ha funzionato ed è andato via perché è un bel mercenario, il suo carattere non ci è mai piaciuto". Non è la prima volta che il dirigente bavrese si esprime in questo modo nei confronti del suo ex giocatore, accusato in precedenza di "giocare male e volere più soldi poco dopo che era arrivato qui".



Non è mancato un poi un duro giudizio anche sulle onerose operazioni effettuate da Psg e Manchester City: "Mi viene da ridere quando ci penso. A parte il Real Madrid nessuno ha vinto la Champions più di una volta negli ultimi anni. Psg e City hanno speso tanto e non hanno vinto nulla. Non sono preoccupato...".