Bayern, Hoeness: "Ancelotti? Nel suo staff litigavano sempre"

Jupp Heynckes ha perso la prima partita da quando è tornato sulla panchina del Bayern: considerando la crisi infinita del Borussia Dortmund, per ora è un k.o. indolore. Ma proprio all'indomani dello stop, vengono fuori alcuni retroscena sull'esonero di Carlo Ancelotti. A raccontare cos'è successo è il presidente del club bavarese, Uli Hoeness.



"Con Ancelotti non c'era alcun problema, con lui andava tutto bene - spiega Hoeness alla Bild - Ma tutti i giorni c'era una lite fra i fisioterapisti, i medici e i collaboratori di Ancelotti. E con uno staff così non si può lavorare nel modo giusto. Si discuteva più su chi dovesse sedersi in panchina che su aspetti importanti delle partite e questo, nel lungo termine, non poteva essere un bene per la squadra".