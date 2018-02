Bayern, Heynckes non rinnoverà: "Mi manca mia moglie"

Jupp Heynckes a fine stagione non rinnoverà il contratto e lascerà il Bayern Monaco. La conferma è arrivata dallo stesso tecnico, che sembra ormai avere deciso senza possibilità di ripensamenti: "Non parlerò del mio futuro perché le cose sono già chiare. Sono convinto che in estate il Bayern troverà l'allenatore adatto. Non so come deve essere l'allenatore ideale, lo decideranno i capi. Bisogna avere successo, se ha successo è l'allenatore giusto".



Il tecnico era stato alla guida dei bavresi fino al 2013 prima di essere richiamato lo scorso autunno dal club dopo l'esonero di Carlo Ancelotti. Il 72enne ha risollevato i campioni di Germania, ora saldamente in testa in Bundesliga e con un piede nei quarti di Champions, ma la sua priorità resta un'altra: "Mi manca mia mia moglie. Siamo sempre stati insieme. Non mi piace andare a dormire da solo nel letto dell'albergo. Presto verrà qua una settimana, ma senza il mio cane Cando. Ad aprile farà 13 anni, tanti per un pastore tedesco. Si vede che non è più giovanissimo, un po' come me. Quando avrete 72 anni ripensateci...".