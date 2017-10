Bayern, Heynckes: "Il calcio è cambiato, non so se accetto"

"Jupp Heynckes sarà l'allenatore del Bayern". Titolava così la Bild mercoledì sera ed è molto probabile che abbia avuto ragione, ma al momento il 72enne tecnico che portò i bavaresi all'ultima conquista della Champions nel 2013 non ha ancora deciso cosa fare. "La società mi ha chiamato per offrirmi la panchina fino al termine della stagione - ha detto al Rheinische Post - Sono passati quattro anni dall'addio al calcio e sono cambiate tante cose, il calcio è cambiato da allora e continua a cambiare, Ma sto bene e mi sento in forma nonostante l'età. Abbiamo discusso di molte cose e in questo momento sto riflettendo. Non c’è ancora nulla di definito".



Heynckes è stato chiamato da Hoeness e Rummenigge per sostituire Ancelotti e ridare serenità a uno spogliatoio un po' in subbuglio. Rispetto alla squadra campione d'Europa ritroverebbe Neuer, Ribery, Robben, Javi Martinez, Boateng, Müller, Rafinha e Alaba, buona parte dello zoccolo duro.