Bayern, ennesimo fatturato record: 628,8 milioni di euro

Se sul campo le cose non vanno benissimo, visto il secondo posto in Bundesliga e la sconfitta di Rostov per le quali è stato duramente criticato anche Ancelotti, i conti del Bayern Monaco stanno benissimo. Il club tedesco, ufficializzando il bilancio al 30 giugno per la stagione 2015/16, ha comunicato di avere chiuso con ricavi pari a 628,8 milioni di euro (100 milioni, +20%, in più del 2015). Numeri da record con proventi di sponsorizzazioni e marketing a 169,8 milioni, 108,2 milioni dal marketing, 34,8 dal mercato e 83,4 dai diritti televisivi.



Il risultato operativo è aumentato da 111,3 milioni a 142,5 mlioni, l'utile al netto delle imposte da 23,8 a 33: è il 24° bilancio consecutivo che il Bayen chiude con profitti. Risultati che hanno consentito di distribuire dividendi agli azionisti per 12 milioni.