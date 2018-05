Bayern, da Heynckes a Müller: "Colpa nostra, non dell'arbitro"

Il Bayern viene eliminato in semifinale di Champions dal Real Madrid, subendo almeno sul piano del gioco una beffa simile a quella dell'anno scorso, quando la squadra allora allenata da Ancelotti venne buttata fuori ai quarti dallo stesso avversario. Rummenigge, in quell'occasione, perse la testa e tenne un discorso subito dopo la partita attaccando l'arbitro. Reazione completamente diversa in questa stagione, sia all'interno dello spogliatoio, che da parte della stampa tedesca, al di là di un paio di sfoghi via social, da parte di Vidal e di Boateng. Eppure, secondo la moviola del nostro Cesari, sono stati tre i rigori negati al Bayern.



"C'era almeno un rigore per noi, ma non posso parlare dell'arbitro in una serata in cui abbiamo sbagliato tanto - ha detto Jupp Heynckes a fine gara -. Errori come quello che abbiamo commesso all'inizio della ripresa non sono compatibili con questo livello. Peccato, perché nelle due partite siamo stati migliori del Real Madrid, abbiamo trovato un grande Keylor Navas. Non avevo mai visto il Bayern giocare così bene, avremmo meritato la finale".



"L'arbitro ha fatto un buon lavoro - ha commentato Thomas Müller -, non abbiamo perso per colpa sua. Keylor Navas è stato fenomenale, ha salvato il Real Madrid in molte occasioni". James Rodriguez, a Premium Sport, stuzzicato sull'argomento si era un po' lasciato andare, ma senza eccedere nei toni: "Rabbia? Sì, è frustrante, abbiamo fatto tutto il possibile, non è colpa nostra. Ma ora guardiamo avanti".



Reazioni contrastanti sulla stampa tedesca. Su Kicker nessuna enfasi data al "ratones" urlato da Vidal, grandi complimenti al Bayern per il gioco espresso e qualche interrrogativo legittimo sul perché per il secondo anno consecutivo, pur mostrandosi superiore in termini di organizzazione, i bavaresi si sono arresi al Real. E la risposta non è il potere politico dei blancos. La Bild invece sbatte in homepage il titolo: "Come hanno fatto gli arbitri a non vedere?", con la foto del mani di Marcelo.