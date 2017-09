Bayern, Basler rivela: "Ancelotti ha già firmato, va in Cina a Gennaio"

Futuro incerto al Bayern Monaco per Ancelotti, reduce dal ko (2-0) sul campo dell'Hoffenheim che è costato ai bavaresi la vetta della classifica per la prima volta nel 2017. Il tecnico italiano non convince del tutto e non solo per la sconfitta di ieri: tifosi e club si aspettavano qualcosa di più in Champions lo scorso anno (eliminazione ai quarti a opera del Real Madrid) e non gradirebbero il 'trattamento' riservato a Muller, ai margini del progetto.



Ma c'è di più. Mario Basler, ex centrocampista dei bavaresi, nel corso di un programma su Sport1, ha fatto una rivelazione clamorosa: "Ho sentito che Ancelotti avrebbe firmato con un club cinese. Da quello che so andrà via già in inverno, perché è quello il momento nel quale in Cina comincia la stagione. Non posso confermare la voce al 100%, ma la mia fonte è attendibile. Mettiamola così: non posso dire nulla di negativo sulla mia fonte, della quale mi fido. Non è detto che sia davvero così, ma questa è la voce che gira".



Difficilmente l'ipotesi troverà conferma anche se è una cosa è certa: il matrimonio tra Ancelotti e il Bayern non è tutto rose e fiori, anzi...