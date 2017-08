Bayern, Ancelotti: "Vinco la Champions. Date tempo a Montella"

Messo in bacheca il primo trofeo dell'anno, la Supercoppa Tedesca vinta contro il Borussia Dortmund, Carlo Ancelotti si tuffa sulla nuova stagione e promette: "Quest'anno vinciamo noi la Champions League". Nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, l'allenatore italiano parla dell'eliminazione europea dello scorso anno: "Più che digerita, l'ho cancellata. Una serata storta dell'arbitro, con il VAR saremmo passati noi contro il Real. Ma ripartiamo convinti di farcela, le rivali sono sempre le stesse: Real, Barcellona, Chelsra, United, City e Psg".



Ancelotti analizza la nuova serie A: "La Juve parte favorita anche senza Bonucci, il Napoli è subito dietro ma deve imparare a soffrire nei momenti delicati delle partite. Sono contento per l'entusiasmo che sta circondando il Milan ma date tempo a Montella: un grande pranzo non si cucia in mezz'ora. L'Inter punti su Spalletti è Icardi che come il mio Lewandowski ha il meraviglioso vizio di buttarla sempre dentro mentre devo ancora decifrare la Roma".