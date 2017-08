Bayern, Ancelotti scarica Müller: la Germania insorge

Qualche anno fa al Bayern Monaco Van Gaal rese celebre una frase sul turnover: "Müller gioca sempre". Per Carlo Ancelotti non è affatto così. E per Thomas, che parte dalla panchina in ogni partita importante, la situazione è molto frustrante. Percepisce la mancanza di fiducia nei suoi confronti e sabato scorso, benché fosse solo alla prima panchina stagionale, è esploso: "Non so che qualità voglia vedere l’allenatore – si è sfogato Müller in tv – Le mie comunque evidentemente non sono richieste".

Dal canto suo il tecnico italiano (che in estate ha chiesto l'acquisto di James Rodriguez) ha spiegato che la scelta è solamente tecnica, per permettere a Robben e Ribery di allargare il campo, ma la Germania intera si ribella e scoppia il caso. Müller è il simbolo del paese che rappresenta il "Mia san Mia", slogan del club, ed è uno dei perni della Nazionale che in Russia proverà il bis iridato: quindi deve giocare.

Il rapporto tra i due è ormai definitivamente compromesso, ma è difficile credere che il giocatore lasci Monaco entro questa sessione di mercato. Nelle scorse settimane la Juve, alla ricerca di un top player a centrocampo e conscia della situazione del tedesco, ci aveva fatto più di un pensiero, chissà che a gennaio il nome di Müller non possa tornare prepotentemente di moda.