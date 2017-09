Bayern, Ancelotti: "Io in Cina? Siamo seri..."

"Io in Cina? Siamo seri... Era solo uno scherzo". Alla vigilia dell'esordio del Bayern Monaco in Champions League, Carlo Ancelotti spegne le voci sul suo futuro messe in giro da Mario Basler e prova a concentrarsi solo sulla sfida con l'Anderlecht: "E' una squadra forte e organizzata. In Champions League bisogna sempre fare molta attenzione. I nuovi arrivi hanno portato qualità, ma ovviamente hanno bisogno di un po' di tempo per inserirsi".

Altro tema caldo in casa dei bavaresi è quello legato a Lewandowski: "Non devo parlare con lui della sua intervista ma della strategia per la partita contro l'Anderlecht. Siamo più forti dell'anno scorso e spero che già da domani lo sapremo dimostrare" ha glissato Ancelotti. Per niente tenero con il polacco invece il dg del Bayern Karl Heinz Rummenigge: "Lewandowski avrà problemi con me se continuerà ad attaccare il club, i compagni o il tecnico", ha detto in un'intervista al quotidiano 'Der Spiegel', dichiarandosi "indignato per le dichiarazioni del giocatore", che di ritorno dalla partita col Friburgo aveva accusato i compagni di non averlo sufficientemente appoggiato e aveva criticato il mercato estivo della società. "Inoltre se Robert non ha apprezzato il nostro tour asiatico, deve ricordare che il Real Madrid, il cosiddetto club dei sogni, quest'estate è stato per 24 giorni in zone calde, il doppio di noi", ha concluso Rummenigge.