Bartomeu: "Barcellona-Las Palmas si doveva giocare". Tifosi infuriati

Le tensioni esplose a Barcellona per il referendum sull'indipendenza si riflettono inevitabilmente anche sul calcio. Il club ha provato per tutto il giorno a far spostare la sfida con il Las Palmas ottenendo il no della Liga, così il match, per ordine pubblico, è stato disputato a porte chiuse.



"Avremmo perso 6 punti, tre per la partita e tre per le sanzione - ha spiegato il presidente Bartomeu - . Abbiamo parlato tutto il giorno con le istituzioni ma non c'è stato verso di non giocare o di spostare la partita. Siamo scesi in campo in segno di dissenso, per mostrare al mondo cosa è accaduto in Catalogna".



La decisione del club, tuttavia, non ha trovato il parere favorevole dei tifosi che all'esterno dello stadio hanno intonato il coro "Dimision" contro Bartomeu. Del resto i sostenitori blaugrana, al di là del calcio, sono cittadini catalani che avrebbero voluto votare liberamente nel referendum per la propria indipendenza, ostacolato invece dal governo di Madrid. Anche all'interno del club non erano tutti d'accordo con Bartomeu, tanto che un membro della giunta direttiva, Villarubi, ha deciso di dimettersi.