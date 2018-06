Bari, quattro squalificati: quattro giornate a Sabelli

Mano dura del Giudice Sportivo contro il Bari dopo il turno preliminare dei playoff di serie B. Tre giocatori dei 'galletti', Sabelli ("per essersi, al 12° del secondo tempo supplementare, all'atto dell'espulsione di un compagno di squadra, alzato dalla propria panchina e, raggiunta quella avversaria, assunto un atteggiamento minaccioso, aggressivo ed intimidatorio nei confronti dei calciatori della squadra avversaria che spingeva con forza appoggiando loro le mani sul petto"), Brienza ("per avere inoltre, dopo la notifica dell'espulsione, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei calciatori della panchina avversaria") e Gyomber ("per avere, al 9° del secondo tempo supplementare, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti") sono stati infatti squalificati rispettivamente per quattro, tre e due giornate dopo la partita di ieri sera contro il Cittadella e costata l'eliminazione al club pugliese.



Stangato anche Cristian Galano dopo prova televisiva: "con il pallone non a distanza di giuoco, colpiva violentemente con un calcio alla gamba destra il calciatore Benedetti, che cadeva al suolo".



Squalificato per due giornate pure il team manager del Bari, Giovanni Loseto, mentre il vice allenatore del Cittadella, Edoardo Gorini è stato fermato per un turno.