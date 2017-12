Bari-Lecce, combine 2011 confermata: 400 euro di risarcimento ai tifosi

La Corte d'appello di Bari ha confermato le condanne a un anno e sei mesi di reclusione e al pagamento di 10mila euro di multa per l'ex presidente del Lecce Calcio, Pierandrea Semeraro, e per l'imprenditore salentino Carlo Quarta, imputati nel processo sul presunto derby truccato Bari-Lecce di serie A del 15 maggio 2011. La partita fu persa dai biancorossi 2-0 (gol di Jeda e autorete di Masiello) e - secondo l'accusa - fu comprata per 200mila euro dai salentini, che con quel successo conquistarono la salvezza con una giornata di anticipo al cospetto degli storici rivali già retrocessi.



Con la sentenza, i giudici hanno anche confermato il risarcimento dei danni nei confronti di Figc, Confconsumatori (da quantificarsi in sede civile) e di circa 250 tifosi di Bari e Lecce. Questi ultimi, come già previsto con la sentenza di primo grado, dovranno ricevere 400 euro ciascuno.