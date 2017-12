Bari-Foggia, Pio e Amedeo a scrocco da Criscito

Il big match del weekend di Serie B sarà il derby pugliese del San Nicola tra Bari e Foggia, match che con ogni probabilità stabilirà il record di presenze sugli spalti dell'intero campionato, ma allo stadio non saranno presenti Pio e Amedeo, tifosi sfegatati della squadra rossonera.

Intervistato da ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’, il noto duo comico ha infatti svelato un divertente retroscena in vista dell'attesissima gara: "Domenica, purtroppo, non potremo essere al San Nicola. Saremo in Russia, a San Pietroburgo e a Mosca. Guarderemo Bari-Foggia, naturalmente ‘a scrocco’, a casa di Criscito".

"È un derby straordinario - proseguono Pio e Amedeo - che a Foggia aspettiamo con grande trepidazione e voglia di fare bella figura. Siamo felici che sugli spalti possano esserci anche i nostri tifosi, seppure in non più di 1300 (la Questura di Bari ha ritirato il provvedimento di divieto di trasferta nei confronti della tifoseria organizzata degli ospiti, ndr). Il Foggia ha una tifoseria da Champions League”.

Poi un messaggio per i tifosi: "Sarà una sfida bella da vivere anche sugli spalti, nel segno di una rivalità antica, ma che deve restare confinata all’aspetto sportivo, senza andare oltre gli sfottò. Bentornato derby. Speriamo in una domenica magica per i nostri colori”.