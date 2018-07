Bari, De Laurentiis in pole position: in serata la decisione

Sembrava che fosse Lotito il candidato principale a rilevare il Bari, invece con il termine per la presentazione delle offerte scaduto alle 12, in pole position c'è Aurelio De Laurentiis, il patron del Napoli. L'indiscrezione lanciata da alcuni siti partenopei e rilanciata da Gazzetta dello Sport e Repubblica non è stata ancora confermata dal diretto interessato, ma a quanto pare De Laurentiis avrebbe superato il collega della Lazio, nonché anche Ferrero e Preziosi, oltre ad altre cordate minori, come quella rappresentata dall'imprenditore tarantino Blasi. La decisione su quale sarà la società indicata dall'Amministrazione comunale alla Figc per ottenere il titolo sportivo del Bari arriverà in serata.



Il regolamento prevede che "non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto". Ecco perché De Laurentiis per ora si sente libero di presentare la propria offerta, fatta, secondo quanto scrive la Gazzetta, per costruire un polo del Sud, contro il potere del Nord. Il Bari ripartirà dalla Serie D e la città è entusiasta di accogliere un presidente come De Laurentiis che, per quanto contestatissimo a Napoli, in 10 anni ha portato il club dalla C (dopo il fallimento) alla Champions.