Barcellona, Vidal: "Nella squadra più forte per vincere la Champions"

Per Arturo Vidal giorno di presentazione come nuovo giocatore del Barcellona: "Ho tanta voglia di iniziare ad allenarmi, sono arrivato nel miglior club al mondo. Ho tanta fame di vittorie e titoli, lo dimostrerò in campo dando tutto: mi auguro di non deludere i tifosi. Fisicamente sto bene, giocherò dove serve: parlerò con Valverde e deciderà dove potrò rendere meglio".



Il centrocampista evita polemiche con il Real Madrid, con cui in passato ci sono state frizioni social: "Non ho alcun conto in sospeso con loro ma solo con me stesso: voglio vincere la Champions League. Ho giocato in tante squadre forti ma questa è la migliore. Poter giocare con Messi è un orgoglio, è lui il miglior giocatore della storia".



Vidal parla solo indirettamente dell'Inter: "Quando il mio agente mi ha detto che mi cercava il Barcellona non ho esitato un attimo, ho firmato praticamente subito".