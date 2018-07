Barcellona, Valverde: "Malcom? Un acquisto del club"

Il Barcellona all'ultima curva di calciomercato ha avuto la meglio sulla Roma per Malcom, un acquisto sfumato che ha fatto arrabbiare Monchi e Pallotta, un po' meno Di Francesco. Il paradosso è che anche chi sta allenando ora il brasliano non sembra al settimo cielo, almeno secondo quanto Ernesto Valverde ha detto dopo la partita di International Champions Cup 2018 contro il Tottenham: "Malcom è un giocatore che la società seguiva da tempo e che alla fine si è riusciti a comprare. È un giocatore giovane, con ottime prospettive e il club ha deciso di acquistarlo".



Le parole del tecnico blaugrana non sembrano quelle di chi ha a disposizione un calciatore scelto, sottolineando che la scelta è stata del club e che è un giocatore di prospettiva sminuisce il valore di Malcom (che contro il Tottenham ha anche segnato il rigore vincente nella sequenza finale). "Se giocherà titolare? Dipenderà dal suo rendimento" ha chiuso Valverde.