Barcellona, Umtiti rinnova: clausola da 500 milioni

Cinquecento milioni. 500. Tra lettere e numeri si capisce meglio: è la nuova cifra della clausola rescissoria di Samuel Umtiti fissata dal Barcellona. Non Luis Suarez o Leo Messi, ma Samuel Umtiti, ottimo difensore che con la maglia della nazionale francese di recente ha segnato un gol all'Italia. Quella precedente era pari a 60 e a lungo i catalani hanno temuto che lo portassero via. Così sarà davvero impossibile.



"Non potevo andare via, questa è la mia casa", ha giurato Umtiti nella conferenza stampa tenuta per annunciare il rinnovo del contratto fino al 2023. La telenovela è durata mesi e alla fine Umtiti resta: non è il primo caso di clausola folle del calcio spagnolo, di sicuro è una delle più alte mai viste che renderanno praticamente impossibile il divorzio anticipato del giocatore.