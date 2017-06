Barcellona, ufficiale: Valverde è il nuovo allenatore

La notizia era già nell'aria, ma ora è ufficiale. Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha annunciato alla stampa la decisione sull'erede di Luis Enrique: il nuovo allenatore dei blaugrana sarà l'ex tecnico dell'Athletic Bilbao Ernesto Valverde.

53enne di Viandar de la Vera, Valverde ha firmato un contratto che lo legherà al Barça per due anni, con opzione per una terza stagione. La presentazione ufficiale avverrà giovedì, quando El Txingurri (il suo soprannome, che in basco significa "formica") parlerà ai giornalisti nella sua prima uscita da tecnico azulgrana.

Nelle ultime quattro stagioni trascorse sulla panchina del Bilbao, Valverde si è tolto molte soddisfazioni: dal quarto posto conquistato nel 2013/14 (eliminando poi il Napoli ai playoff di Champions League) alla finale di Copa del Rey dell'anno successivo. Ma soprattutto, la Supercoppa di Spagna vinta nel 2015 proprio contro il Barcellona di Luis Enrique.

E sarà proprio la prossima Supercoppa a segnare il suo debutto ufficiale sulla panchina blaugrana, con il Clasico che vedrà il Barça sfidare il Real Madrid campione della Liga. L'esordio in amichevole avverrà invece, il prossimo 22 luglio, contro la Juventus, che sfiderà gli spagnoli negli Stati Uniti all'esordio nell'International Champions Cup (grande esclusiva di Premium Sport).