Barcellona, tutti di nuovo ai piedi di Messi

L'eliminazione dalla Champions League contro la Juventus aveva intristito il mondo Barcellona e solo lui poteva rialzarlo: Leo Messi, che non a caso era stato uno dei blaugrana più positivi nei quarti contro i bianconeri, riapre la Liga con una fantastica doppietta al Real Madrid e raggiunge nuovi traguardi.



Tra Spagna e Argentina, i titoli dei giornali sono tutti per lui: viene definito"infinito", "epico", "unico", "brutale". E domenica sera ha pure battuto i gol segnati nel Clasico, ora sono 16, lasciando a 14 una leggenda come Alfredo Di Stefano. Sono invece 500 le reti in 576 partite maglia blaugrana: 343 in Liga, 12 in Supercoppa spagnola, 43 in Coppa del Re, 94 in Champions League, 3 in Supercoppa Europea e 5 in Coppa del Mondo per Club.



Di questi 500, ne ha segnati 282 in casa, 203 in trasferta e 14 in campi neutrali. Sessanta su rigore, 26 su punizione. Una cinquina, quattro poker, 32 triplette e 103 doppiette in tredici stagioni (la più prolifica quella 2011-12 con 73 gol). Da girare la testa: e non è ancora finita...