Barcellona, Suarez vince la scarpa d'oro

Luis Suarez fa bis: l'attaccante del Barcellona ha vinto la Scarpa d'Oro 2015, trionfando davanti a Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo. L'uruguaiano ha trionfato grazie ai 40 gol della scorsa stagione contro i 36 del Pipita e i 35 del portoghese del Real Madrid. Si tratta del secondo successo in carriera per il Pistolero, che aveva già vinto il titolo individuale nella stagione 2013/14 con le 31 reti in Premier League e la maglia del Liverpool.



Ecco le dichiarazioni di Suarez alla consegna del premio: “Tutti i gol sono importanti ma se devo indicare i miei preferiti tra questi 40 dico quelli al Real Madrid al Bernabeu e all’Atletico in casa”. Ma non giura amore a vita per i blaugrana: "Mi sembra precipitoso dirlo ora. Bisogna mantenersi al massimo livello, ma ora è troppo presto per dirlo"