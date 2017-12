Barcellona, Suarez: "Non dobbiamo fare il 'pasillo' al Real Madrid"

Anche in Italia lo chiamammo "pasillo", senza dargli un nome tutto nostro. Successe il 23 dicembre 2007, esattamente dieci anni fa: l'Inter capolista della Serie A rese omaggio al Milan reduce dal trionfo di Yokohama con il Boca Juniors e all'epoca ancora la squadra più titolata del mondo. All'ingresso in campo i nerazzurri accolsero i rivali di sempre all'ingresso in campo schierandosi su due file laterali e lasciandogli un corridoio di passaggio per applaudirlo. Il "pasillo", appunto: tradotto in italiano, corridoio.



In Spagna è un'abitudine, soprattutto al termine delle finali: "Per me è qualcosa di nuovo che ho imparato da quando sono venuto qui", ha ammesso Luis Suarez. L'argomento di discussione è, appunto, il possibile pasillo che il Barcellona potrebbe regalare al Real Madrid al Bernabeu dopo il successo dei Blancos contro il Gremio: domenica c'è il Clasico che si gioca alle 13 ora locale anche per mostrarlo in diretta in grande parte dei paesi del mondo a un orario accettabile, al mattino in Sudamerica e di sera in Asia. Ma in mondovisione non andrà alcun omaggio.



"Non vedo perché farlo - ha spiegato Suarez - Se la tua squadra partecipa a un torneo in cui vince un altro, è una dimostrazione di rispetto. In questo caso noi non abbiamo nulla a che vedere col Mondiale per club". Il Pistolero ha seguito semplicemente la linea del club, già rivelata da Amor, storica bandiera e ora dirigente: "Si fa quando partecipiamo alla stessa competizione, in questo caso non è così". Questione di punti di vista. E forse di stile.