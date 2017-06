Barcellona, serata storica per Mascherano: primo gol in blaugrana

Serata da ricordare quella del 26 aprile 2017 per Javier Mascherano, che nella sfida del Camp Nou contro l'Osasuna vinta per 7-1 dal Barcellona ha segnato la sua prima rete con la maglia blaugrana. Un gol che i tifosi catalani hanno aspettato per quasi 7 anni visto che il jolly argentino è approdato al Barça nell’estate del 2010 e da allora ha disputato ben 319 partite con il club catalano.

Intorno al ventesimo della ripresa, quando il risultato era sul 5-1 a favore di Messi e compagni, Mascherano si è incaricato di battere il rigore conquistato da Suarez e ha scaraventato un missile centrale alle spalle di Sirigu mandando in delirio del Camp Nou.

Minuto 67: ¡Penalti a favor del Barça que tira Mascherano y el argentino anota su primer gol oficial con el Barça! #FCBOsasuna — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 26 aprile 2017

L'ultima volta che Mascherano era andato in rete era il 2014 in un'amichevole giocata con l'Argentina contro Trinidad&Tobago (1056 giorni fa), mentre l'ultimo gol ufficiale del centrocampista del Barça risale addirittura al 15 marzo del 2008, quando indossava la maglia del Liverpool e bucò la rete del Reading. Quello contro l'Osasuna è anche il primo gol segnato su rigore in carriera dall'argentino, una rete che ha scatenato anche l'entusiasmo del suo compagno di squadra Dani Alves: "Un giorno storico, non potevo perdermelo. Andiamo, che gol!!!".