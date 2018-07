Barcellona, Rosell nella bufera per il fegato di Abidal

"A questo qui abbiamo comprato illegalmente un fegato e abbiamo detto che era di suo cugino". "Gli ho detto: se adesso sei qui, seduto e parlando con me, è perché qualcuno ti ha comprato un fegato eh?!". Il contenuto di queste intercettazioni pubblicato da El Confidencial è piuttosto scottante: A parlare al telefono è un ignoto, la conversazione è tra questa persona non identificata e Sandro Rosell, ex presidente del Barcellona. Il riferimento va al fegato trapiantato ad Eric Abidal, che nel 2012, quando era malato di tumore, subì l'intervento.



La nuova bufera che si è abbattuta sull'ex numero uno del club blaugrana è stata subito spenta da Cadena Ser, secondo cui le accuse a Rosell sono state archiviate, anche perché durante quelle stesse intercettazioni il dirigente non fa mai riferimento ad Abidal e al suo fegato, e anche dall'avvocato dello stesso Rosell, Pau Molins.



"Sono molto sorpreso per queste notizie. Ogni volta che presentiamo un ricorso filtrano notizie che ritraggono Rosell come un mostro solo al fine di guadagnare tempo e tenerlo ancora in carcere. Queste intercettazioni sono uscite fuori un anno dopo e senza che nessun magistrato abbia notificato a Rosell l'apertura di altre investigazioni. Se davvero la giudice Lamela aprì una inchiesta separata, in un mese l'investigazione sarebbe terminata, non ci si mette certo un anno. Inoltre, sono convinto che l'ospedale dove il trapianto venne eseguito non avrebbe permesso una cosa del genere".