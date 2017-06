Barcellona, punito un dirigente per aver "criticato" Messi

Una frase come un'altra, magari meno dolce del solito, ma pagata a caro prezzo. Il Barcellona ha declassato il capo delle relazioni esterne Pere Gratacos per aver "criticato" Lionel Messi. La sua colpa? Aver detto che "Messi è il giocatore più forte del mondo ma non sarebbe diventato così grande senza compagni come Xavi, Iniesta, Neymar e così via".



Secondo il club blaugrana, questo è un punto di vista personale che non coincide con la visione societaria e la dichiarazione merita decisioni altrettanto forti. Gratacos aveva pronunciato le fatidiche parole in mattinata, il comunicato ufficiale sul suo destino è arrivato alle 18: "Pere non è più il responsabile per le relazioni esterne, ha espresso un punto di vista personale diverso da quello del club. Ora continuerà a seguire altri progetti, il suo vecchio ruolo verrà preso da Albert Soler". La dura legge di Messi colpisce ancora.



Una scelta che conferma una volta il più il peso dell'argentino non solo in campo ma pure nella vita societaria del Barça, una scelta che potrebbe anche essere stata presa apposta in un momento delicato tra la Pulce e il club: il rinnovo del contratto. Una carezza ulteriore per far sì che Messi non decida di lasciare la Spagna, ma a che prezzo!