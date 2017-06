Barcellona, Piqué sminuisce il Real Madrid: "Il nostro ciclo è un'altra cosa"

Il successo del Real Madrid contro la Juventus nella finale di Champions a Cardiff non ha sicuramente reso felice il Barcellona, acerrimo nemico dei blancos. Emblematiche in questo senso le affermazioni di Piqué a Movistar+: "In questa stagione hanno fatto un passo importante con i loro titoli, ma ciò che abbiamo fatto nel corso degli anni non può essere paragonato alle loro vittorie negli ultimi due anni".



Il difensore blaugrana fa un esempio per chiarire il suo pensiero: "Il giorno in cui ci vedrete esaltarci e festeggiare per strada per la conquista della coppa del Re allora significherà che il Real ha aperto un ciclo importante. Noi siamo riusciti a ottenere questo: che il Real portasse in giro per la città la coppa del Re".



Chiaro il riferimento al 2014 quando la squadra di Madrid battè 2-1 in finale proprio il Barcellona grazie al gol decisivo di Bale all'85'. Piqué dunque manda un chiaro messaggio ai rivali e forse cerca di caricare l'ambiente catalano, costretto a vedere Ronaldo e compagni sollevare la Coppa dei Campioni per due anni consecutivi...