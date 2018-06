Barcellona, Piqué produce il video di Griezmann: polemiche

Barcellona ha sognato a lungo Antoine Griezmann. L'ha fatto in parte la scorsa estate, l'ha fatto quest'inverno e poi per questi mesi, quando sembrava praticamente fatta per il suo trasferimento in blaugrana. Invece, con un video a sorpresa, l'attaccante ha comunicato al mondo la decisione di restare all'Atletico Madrid lasciando di sasso i tifosi catalani.



A Barcellona, però, è scoppiato un caso relativo a Piqué e, in parte, a Umtiti: il difensore è a capo della casa di produzione che si è occupata del video di Griezmann intitolato "La decisiòn" e poi sui social ha "appoggiato" la sua scelta. "Un'altra maniera di vedere la vita del calciatore e i suoi dubbi per prendere la decisione più importante della sua carriera - si legge in un tweet del giocatore -. Grazie alla squadra di "Cosmos Studios" e in particolare a Griezmann per queste ultime settimane. Hai deciso di rimanere all'Atletico e spero che tu faccia una grande stagione".



I tifosi del Barcellona non l'hanno presa bene e Piqué ha aggiunto: "Ricordate una cosa, Ci sarà gente che lo criticherà perché le cose nuove generano un rifiuto. Ma la riflessione più importante che lascia "La Decisiòn" è che a volte non tutto quello che vi vendono è sicuro". Chiaro riferimento ai media. "Sport", quotidiano catalano, ha titolato non a caso "Bochorno Griezmann", "Imbarazzo Griezmann". Anche Umtiti è finito nel mirino per aver retwittato il video di Griezmann scrivendo "Mi mancano solo i popcorn". A loro non sembra interessare più d tanto che il Barcellona ha "perso" un eventuale grande rinforzo per la prossima stagione.