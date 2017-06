Barcellona, Piqué: "Mai al Real: muovono i fili del Paese"

Anche nella pausa per gli impegni della nazionali, in Spagna è sempre Barcellona contro Real Madrid. Ci pensa Gerard Piqué ad aprire la contesa, con ancora indosso la maglia delle Furie Rosse: il riferimento è al gol annullato alla Francia e invece convalidato a Deulofeu con il Var, le parole di fuoco queste: "E' bastato indossare una divisa bianca...".



La Spagna nell'amichevole allo Stade de France ha giocato con la seconda maglia ma il difensore si riferiva ovviamente al Real Madrid, sul quale ha rincarato la dose: "Apprezzo molto i loro giocatori, molti sono miei amici ma non andrei mai da loro (piccolo attacco anche a Raul che recentemente aveva detto: "Lavorare al Barcellona: perché no?", ndr). Non mi piacciono i valori che trasmettono, non mi piace vedere sugli spalti certa gente e come muovono i fili di questo Paese". Piqué torna alla vicenda fiscale che ha incastrato Messi e Neymar ma prima ancora Cristiano Ronaldo con cui la legge è stata più clemente, il portoghese era stato giudicato da Marta Silva Lapuerta, oggi all'Avvocatura di Stato ma in passato dirigente del Real, e vista al Bernabeu a fianco di Florentino Perez.



Tra un mese scarso le due big si affronteranno in Liga e Piqué non vuole sentire parlare di favori arbitrali: "Quando saremmo stati favoriti? Si parla del nostro 6-1 al Psg e non al gol in fuorigioco di Sergio Ramos dello scorso anno in finale di Champions. Penso che Barcellona e Real siano le squadre più favorite ma faccio un confronto tra noi due, non certo col Leganes".



Parole pesanti che, secondo Marca, sono al vaglio degli avvocati blancos per una possibile querela. In ogni caso, il difensore non se ne pentirà: "So quel che dico e dico quel che penso" anche perché il suo club lo difende: "Gerard ha espresso una sua opinione, ma non ha detto bugie. Noi siamo sempre a favore della verità. La chiarezza a volte può offendere" ha detto il vicepresidente blaugrana Cardoner.