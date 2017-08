Barcellona, Piqué: "La foto con Neymar? Sapevo che ci avrebbe lasciato ma..."

Le confessioni di Piqué. Nella conferenza stampa di vigilia della supercoppa spagnola contro il Real Madrid (andata al Camp Nou) il difensore del Barcellona si è soffermato sulla partenza di Neymar: "Non mi sento ingannato. Adesso che è passato tutto posso spiegare com'è andata. Al matrimonio di Messi (il 30 giugno, ndr) Neymar è venuto con l'idea che se ne sarebbe andato dal Barça. E il giorno in cui ho postato la foto con lui e la scritta 'rimane' sapevo già al 100% che se ne sarebbe andato. È stato l'ultimo tentativo, l'ultima 'pallottola'".



"All'inizio si è arrabbiato con me ma poi tutto si è ricomposto. Non dobbiamo giudicare Neymar, ha preso la sua decisione che è coraggiosa. Le sue prestazioni sono state straordinarie: sapeva di andare via ma ha giocato nel Clasico (nell'ICC), c'era il rischio che si infortunasse ma ha difeso la maglia come nessun altro. Non mi pento e non mi sento ingannato: quello che faccio sui social ha un senso. Volevo aiutare il club a trattenere un giocatore" ha aggiunto lo spagnolo, finito nel mirino del web proprio per la foto 'incriminata' con l'ex compagno di squadra.