Barcellona, Piqué in ospedale per un virus

Luis Enrique dovrà fare a meno di Gerard Piqué nella partita contro il Las Palmas: il difensore del Barcellona ha saltato tutti gli allenamenti della settimana per un malessere ma il problema potrebbe essere più grave del previsto. "Di sicuro non ci sarà, non si è mai allenato. Non sta bene da lunedì e speriamo migliori" ha detto Luis Enrique in conferenza mentre in Spagna ci si interroga sui motivi di questo malessere.



Secondo Catalunya Radio, Piqué è stato ricoverato in ospedale (il Vall de Hébron a Barcellona) venerdì notte per forti dolori allo stomaco, probabilmente causati da un'infezione virale. Il club ha confermato il ricovero ma senza aggiungere ulteriori dettagli.