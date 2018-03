Barcellona, "niente voli sopra casa di Messi": la Vueling insorge

La villa con tanto di campo da calcio, piscina e chi più ne ha più ne metta che vedete nella foto è al centro di un vero e proprio caso a Barcellona. La casa in questione è di proprietà di Lionel Messi e, secondo quanto dichiarato dal presidente della compagnia area iberica Vueling, Sanchez-Prieto, ostacolerebbe il possibile ampliamento dell'aeroporto El Prat attraverso la costruzione di uno nuovo terminal nella zona di Gavà-Castelldefels, che dista circa una decina di chilometri da casa della Pulce. "Non si può perché lì vicino abita Messi, è una cosa che non succede in nessun'altra parte del mondo - ha spiegato Sanchez-Prieto parlando della limitazione agli aerei che interessa la zona - Non si può passare dove vive Messi".

