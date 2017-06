Barcellona, Neymar squalificato tre giornate: salta il Clasico

La stangata prevista è arrivata. Neymar è stato punito con tre giornate di squalifica dal giudice sportivo per il suo comportamento nella sfida contro il Malaga: l'attaccante del Barcellona è stato espulso e ha reagito al cartellino rosso con applausi sarcastici verso l'arbitro. Così, a poche ore dalla gara di Champions con la Juve, arriva la mazzata: la sentenza, infatti, costringerà Luis Enrique a fare a meno della sua stella nel Clasico del 23 aprile contro il Real Madrid che teoricamente potrebbe riaprire la lotta per il campionato.



Neymar non ci sarà neppure nelle due partite casalinghe con Real Sociedad (15 aprile) e Osasuna (26 aprile). Per Allegri potrebbe non essere una buona notizia: il brasiliano potrà concentrarsi mentalmente e prepararsi atleticamente esclusivamente per il doppio confronto di Champions. Ma sapere di dover saltare il Real potrebbe innervosirlo ulteriormente...