Barcellona, Neymar non convocato per la gara con il Real Madrid

Niente Clasico per Neymar. Il Barcellona, alla fine, ha deciso di non convocare il brasiliano per la sfida contro il Real Madrid che potrebbe decidere il campionato. Il club catalano si è "arreso", ma nel comunicato ufficiale in cui ha annunciato la propria decisione, ha mostrato la propria rabbia nei confronti delle istituzioni del calcio spagnolo. I blaugrana avevano presentato ricorso contro la squalifica di tre giornate dell'attaccante dopo l'espulsione contro il Malaga, ma l'Arbitrato non lo ha discusso sostenendo che la richiesta fosse arrivata troppo tardi.



"Davanti all'incertezza legale dovuta al mancato pronunciamento dell'Arbitrato a meno di 12 ore dalla partita e per concentrarsi totalmente sul lato sportivo, il club ha scelto di non convocare Neymar - si legge nel comunicato pubblicato soltanto in catlaano - Tuttavia, il Barcellona mostra il suo stupre davanti all'enome vuoto legale che implica il rifiuto dell'Arbitrato a esercitare le sue funzioni giurisdizionali, un fatto che danneggia direttamente tanto il club come il campionato stesso".